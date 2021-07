L’indiscrezione: Correa-PSG, dialoghi per ora senza sbocchi. E c’è già un’idea

Vi abbiamo già raccontato e ripetiamo: i dialoghi tra Paris Saint-Germain e Lazio per Joaquin Correa ci sono stati anche nelle ultime ore, ma non siamo vicini alla chiusura. E non è scontato che la chiusura arrivi. Tutto questo perché c’è distanza sulla valutazione del conguaglio, alla Lazio Sarabia piace ma il PSG ora lo valuta di più rispetto a un mese fa e anche il diretto interessato nicchia. Quindi i dialoghi sono senza sbocchi e non è detto che ce ne siano, parlare di chiusura oggi è un azzardo. Il PSG ha ragionato su Correa diverse settimane fa, quando ve ne abbiamo parlato, ma non come una priorità assoluta del mercato. Quindi, siamo realisti e non regaliamo sentenze su chiusure imminenti. E quale potrebbe essere il futuro di Correa? Se non arrivassero rilanci, per esempio dal Tottenham, una sua conferma in casa Lazio non sarebbe da scartare. E’ vero, aveva chiesto di andare. E’ vero, non sembra adattabile in un 4-3-3 ma anche Mertens – ai tempi di Napoli – non era idoneo per fare la punta centrale e sappiamo bene com’è finita. Quindi, è inutile correre dando per definite operazioni che rischiano di restare in stand-by. Certo, poi la Lazio almeno un altro esterno dovrebbe prenderlo, anche in presenza di Correa. Ma questo è un altro paio di maniche, c’è tempo per ulteriori valutazioni.

Foto: Twitter Lazio