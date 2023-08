Joaquin Correa sta per accettare l’OM dopo i vari sondaggi degli ultimi giorni da più club. Dopo i rumors da Marsiglia di 15 giorni fa, la trattativa è entrata nel vivo e siamo ai dettagli. Correa andrà via in presito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo per circa 15 milioni. Una situazione che, come già raccontato, libererà Alexis Sanchez per un ritorno ormai imminente all’Inter.

Foto: Instagram Inter