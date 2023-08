L’indiscrezione: Correa, l’Inter è aperta anche al prestito oneroso

Joaquin Correa è ai margini dell’Inter, ulteriore conferma che quell’operazione di un paio di anni fa da oltre 30 milioni di euro non ha dato il ritorno che avrebbe dovuto date. L’Inter sta valutando tra Betis Siviglia, piste inglesi, eventualmente il Torino e sarebbe orientata anche a dare il placet per il prestito oneroso. A quel punto sarebbe quasi automatico andare su Sanchez per un ritorno in nerazzurro, solo in caso di proposte a titolo definitivo si potrebbero aprire altri scenari.

Foto: Inter Instagram