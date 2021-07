L’indiscrezione: Correa, dialoghi Lazio-PSG riaperti. E sempre Sarabia coinvolto

Joaquin Correa al Paris-Saint-Germain: una storia che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti e che va avanti, pur tra qualche difficoltà. I dialoghi sono stati riaperti, anzi sono sempre stati aperti. Dialoghi, ma non stiamo parlando di un’operazione in chiusura. Bisogna stabilire il conguaglio che il club francese dovrebbe dare alla Lazio come corrispettivo, visto che l’esterno spagnolo Sarabia è stato individuato come contropartita ideale. Il Psg aveva inizialmente offerto 12 milioni, poi è salito a 15, la Lazio chiede qualcosa in più. Sarabia ha altre proposte, anche dalla Spagna, ma la partita resta aperta. Su Correa più defilato c’è sempre il Tottenham. La Lazio continua a marcare Brandt del Borussia Dortmund, al momento siamo in una fase di stallo per quanto riguarda Luis Alberto.

Foto: Twitter Lazio