L’indiscrezione: Conti, più Genoa che Samp. E la Fiorentina osserva

Andrea Conti si prepara a lasciare il Milan a poco meno di un anno dalla scadenza. E a maggior ragione dopo l’arrivo di Florenzi che può occupare diversi ruoli sulla fascia destra. Conti ha in D’Aversa, come già raccontato, un estimatore ma la Samp per ora non affonda. Mentre il Genoa ha intenzione di farlo già nelle prossime ore, è un profilo che piace. La Fiorentina lo aveva seguito prima che Conti andasse al Parma, ma in questo momento è in una posizione di stand-by.

Foto: Sito ufficiale Milan