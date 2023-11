L’indiscrezione: contatto Tudor-Napoli, il croato prende tempo. Gli scenari 

Rudi Garcia è predestinato all’esonero: nulla escludiamo, ma qualsiasi altra soluzione sarebbe un controsenso. E allungherebbe l’agonia di una squadra che non segue l’allenatore e che ha dovuto accettare decisioni tattiche o tecniche spesso senza senso. Il nome di Walter Mazzarri, come anticipato da Sportitalia, era stato sondato poco più di un mese fa (il 10 ottobre) prima ancora che arrivasse il no di Conte. Ma non c’erano stati approfondimenti. Mazzarri conosce Napoli e il Napoli, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, per il momento ci fermiamo qui. All’interno di una lista molto ristretta, al netto di sorprese: c’è Tudor, che aveva già parlato con il patron azzurro e che tornerebbe volentieri in Serie A. Può essere una soluzione, c’erano stati contatti con il suo agente Seric, ce ne sono stati altri negli ultimissimi minuti, ma il croato ha preso tempo. Era stato proposto Marcelino, ma ormai è a un passo dal Villarreal. La suggestione Fabio Cannavaro oggi resta tale, senza escludere nulla: il Campione del Mondo ha assistito a Napoli-Empoli accanto a De Laurentiis in compagnia del fratello Paolo, saranno ore caldissime.

Foto: twitter Marsiglia