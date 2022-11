L’indiscrezione: comunicazione Reggina, in arrivo Pippo Sapienza (ex Milan)

La Reggina sta pensando a una nuova figura per la comunicazione. Si tratta di Giuseppe Sapienza, professionista dal grande passato (lunga trafila con il Milan) e che già nella giornata di domani potrebbe essere a Reggio per firmare il contratto che lo legherà al club di Saladini. È un ulteriore passo per rafforzare un settore che ha già dato riscontri importanti.

Foto: Facebook Sapienza