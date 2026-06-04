L’indiscrezione: Como-Luca Pellegrini, nuovi dialoghi

04/06/2026 | 23:50:56

Luca Pellegrini può lasciare la Lazio, a maggior ragione dopo la decisione di puntare ancora su Tavares e considerato l’arrivo di Pedraza a parametro zero per la corsia mancina. Al Como, che cerca talenti italiani, il profilo piace: ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso gennaio, ci sono state conferme dirette da parte del presidente del Como tre settimane fa. E anche negli ultimi giorni ci sono stati nuovi dialoghi per l’eventuale fattibilità dell’operazione. Di sicuro Pellegrini è in una lista che comprende almeno 3-4 italiani.

Foto: Instagram Pellegrini