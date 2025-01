L’indiscrezione: Pellegrini-Como, la partita è ancora aperta

Luca Pellegrini può lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato. E la trattativa con il Como può riaprirsi dopo il contatto tra i due direttori sportivi verso l’ora di pranzo. È vero, il Como ha preso Valle in prestito dal Barcellona, ma non ha smesso di pensare a Pellegrini che piace molto a Fabregas. E la partita potrebbe sbloccarsi se il Como rilevasse l’obbligo di riscatto a circa 4 milioni, concordato a suo tempo tra Lazio e Juventus.

Foto: Instagram Pellegrini