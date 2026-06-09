L’indiscrezione: Como, ecco l’offerta per Kaiki. E Yan Couto resta in orbita

09/06/2026 | 23:10:52

Il Como e Kaiki: ve ne avevamo parlato in esclusiva a gennaio, quando il club lombardo si era sensibilmente avvicinato senza arrivare alla definizione della trattativa. Adesso il Como ha presentato una proposta di 14 milioni per il terzino sinistro, trattare con i club brasiliani non è semplice ma esiste la volontà di esaudire una richiesta di Fabregas. Al Como piace molto Yan Couto per la fascia destra, sono stati affrontati in modo concreto discorsi con il Borussia Dortmund per il classe 2002, in prestito con riscatto.

foto sito cruzeiro