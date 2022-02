L’indiscrezione: colpo Seregno, preso il difensore Uyi

Nuovo rinforzo per il Seregno. Ha firmato il possente difensore centrale italonigeriano Uyi, classe 93’, contratto di 5 mesi più opzione per i due anni successivi. Dopo essersi formato nelle giovanili del Torino, Uyi ha sempre giocato in campionati professionistici esteri, arrivando a disputare anche la Champions League sia asiatica che africana. Dopo la nascita del secondo figlio, quest’anno ha deciso di rimanere in Italia, ed il Ds D’Isanto – da dirigente navigato – è stato bravo a cogliere tale opportunità prospettatagli in occasione della chiusura del calciomercato all’hotel Sheraton di Milano.