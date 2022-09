L’indiscrezione: colpo Mantova per l’attacco, in arrivo Alejandro Rodriguez

Il Mantova pesca un attaccante importante tra gli svincolati. Si tratta di Alejandro Rodriguez, classe ’91 con passato alla Salernitana, Empoli e Cesena tra le tante. Proprio pochi minuti fa sono stati raggiunti gli accordi definitivi, La firma è prevista per domani. Contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione. Il Mantova si assicura così uno specialista che in Serie C può fare la differenza e ribadisce di avere le ambizioni di risalita in classifica.

Foto: Lucchese Facebook