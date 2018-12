Colpo in entrata dell’Este. L’ambiziosa compagine veneta, militante nel girone C della serie D e che punta al salto di categoria, nelle scorse ore ha definito l’ingaggio di Nicola Panebianco, difensore classe 1998, ex Bari e fresco di rescissione con il Potenza. Il centrale pugliese è già stato regolarmente tesserato e sarà disponibile sin da domani.