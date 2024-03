L’indiscrezione: colloquio Lotito-Martusciello. I dettagli

L’intenzione della Lazio non era quella, come abbiamo spiegato, di sollevare Martusciello dall’incarico dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. A dispetto di voci opposte circolate nel tardo pomeriggio, la verità è che Martusciello andrà in panchina sabato a Frosinone e potrebbe andare oltre. In serata c’è stato un colloquio tra Lotito e il tecnico ex Empoli. Dipenderà dai risultati, ma la strada è questa: la Lazio non intende stravolgere i dettami tattici. L’aspetto paradossale è che al timone resterà Martusciello in assenza di Sarri, ma il calcio va così. La Lazio ha memorizzato la possibilità Tudor, la suggestione Klose, ha scartato Rocchi e per ora va avanti con Martusciello. Magari anche oltre la trasferta di Frosinone…

Foto: sito Lazio