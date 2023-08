L’indiscrezione: Coda domani a Cremona per le visite. Contratto biennale

Presto Massimo Coda sarà un nuovo attaccante della Cremonese. Ieri vi abbiamo raccontato il sorpasso del club lombardo dopo l’irruzione dei giorni scorsi della Sampdoria che, però, non ha portato alla definizione. Già dalla serata di ieri la Cremonese era in chiaro vantaggio, adesso ha chiuso tutti gli accordi e nella giornata di domani Coda raggiungerà Cremona dove era già stato protagonista ed effettuerà le visite mediche. Accordo totale con il Genoa, contratto biennale.

Foto. Twitter Genoa