L’indiscrezione: clamoroso a Taranto, il ds Montervino sollevato dall’incarico

La notizia è clamorosa proprio perché stiamo parlando di un club, il Taranto, reduce da una promozione dalla D e da una salvezza in Serie C. Tuttavia il presidente Giove ha deciso di sollevare il direttore sportivo Francesco Montervino dall’incarico, una svolta arrivata già nella serata di ieri. Eppure il Taranto, con un budget quasi inesistente, è riuscito a tornare nel calcio che conta e ha strappato una salvezza che consentirà di ripartire dalla C. Montervino (che dovrebbe essere presente oggi per l’ultimo impegno stagionale in casa del Picerno) ha un altro anno di contratto e il suo indiscutibile lavoro lo porterà a valutare eventuali proposte. Ma nel frattempo il Taranto decide di interrompere il rapporto senza un perché. È possibile che lo stesso destino coinvolga l’allenatore Laterza, anche lui titolare di un contratto fino al 2023.

FOTO: Sito Taranto