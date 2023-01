L’indiscrezione: Cittadini, ci prova anche la Salernitana. Ma il Modena resiste

Giorgio Cittadini è un difensore centrale giovane e di assoluto talento, di proprietà dell’Atalanta e in prestito a Modena. La Fiorentina apprezza, magari per giugno, ma fin qui non sono stati mossi passi importanti. Lo Spezia vorrebbe, a maggior ragione dopo la cessione di Kiwior, nelle ultime ore si sono aggiunti lo Spezia e soprattutto la Salernitana, di solito Iervolino vuole investire sui giovani. Ma il Modena resiste e spera di farlo per altri dieci giorni.

Foto: Instagram personale