Moustapha Cissé ripartirà dall’Under 23 dell’Atalanta che sarà impegnata nel prossimo campionato di Serie C. Decisione presa per l’attaccante classe 2003 reduce da una stagione in B con il Sudtirol. Cissé lascerà il ritiro della prima squadra, già dalla prossime ore lavorerà con Francesco Modesto.

Foto: twitter Sudtirol