L’indiscrezione: Ciervo, la Reggina aspetta il via libera dal Sassuolo

La Reggina aveva puntato Riccardo Ciervo, esterno offensivo classe 2002, prima che lasciasse la Sampdoria per andare al Sassuolo via Roma a titolo definitivo. Ciervo è un obiettivo concreto, la Reggina gli vorrebbe dare visibilità in Serie B e aspetta che proprio il club emiliano nelle prossime ore o nei prossimi giorni accenda il semaforo verde.

FOTO: Twitter Roma