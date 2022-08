Camillo Ciano al Benevento. Roberto Insigne al Frosinone. Ci sono conferme rispetto a quanto anticipato nel pomeriggio da “Ottopagine” sull’operazione in corso tra i due club. Il sacrificio di Insigne è dovuto a un cambio tattico in corso nel sistema di Fabio Caserta. Ciano resta un obiettivo del Bari, ma lo scambio in corso può modificare gli scenari.

Foto: twitter Benevento