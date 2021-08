L’indiscrezione: Cianci al Catanzaro via Sassuolo. E in Emilia va il baby Megna

Il Catanzaro ha chiuso un’importante operazione con il Sassuolo, spieghiamo come. Il club emiliano ha rilevato il cartellino dell’attaccante Pietro Cianci dal Teramo e l’ha girato al Catanzaro che concederà il 50% dalla futura rivendita. Contemporaneamente il club calabrese, che ha allestito una squadra molto ambiziosa, ha girato al Sassuolo il promettente difensore centrale Giorgio Megna, classe 2005, in prestito con diritto di riscatto e anche in questo caso con il 50% dall’eventuale futura rivendita.

Cianci è il colpo da 90 di un mercato, quello del Catanzaro, molto ambizioso e che prevede la possibilità di lottare per la promozione diretta in Serie B.

Foto: logo Catanzaro