L’indiscrezione: Chieti, dopo Donsah preso anche Falzerano

Il Chieti è molto ambizioso dopo la svolta societaria, e vuole essere protagonista nel campionato di Serie D. Dopo aver formalizzato nei giorni scorsi l’arrivo di Donsah, centrocampista ex Bologna, è fatta anche per Marcello Falzerano, esterno classe 1991, nell’ultima stagione ad Ascoli e con diverse esperienze in Serie B. Ma il Chieti non vuole fermarsi, nelle scorse settimane ha provato per Cosimo Chiricò, e negli ultimi giorni addirittura per Ciccio Caputo, fin qui senza riscontri.

Foto: Instagram Falzerano