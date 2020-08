L’indiscrezione: Charpentier, la Reggina aspetta il via libera del Genoa

La Reggina sta portando avanti un mercato di grande spessore, ci saranno tante altre novità. Domani pomeriggio è previsto l’arrivo di Lorenzo Crisetig, un colpo di rilievo per il centrocampo, entro la stessa giornata sarà in città l’esterno Peli (quest’ultimo, reduce da una stagione a Como, in prestito dall’Atalanta). Ma entro questa settimana dovrebbe sbloccarsi anche l’operazione Charpentier che la Reggina aveva impostato tante settimane fa. Charpentier ha firmato per il Genoa, l’arrivo in Liguria di un altro uomo mercato (Faggiano) difficilmente modificherà gli scenari.

Foto: Twitter Avellino