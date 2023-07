L’indiscrezione: Cerignola, pressing per il difensore Martinelli

Il Cerignola vuole un difensore esperto e l’ha individuato in Luca Martinelli, classe 1988. È difficile che Martinelli resti a Catanzaro dopo aver vinto il campionato, proprio per questo motivo sta valutando alcune proposte dalla Serie C. E il Cerignola ha alzato il pressing nel tentativo di bruciare la concorrenza.

Foto: sito Audace Cerignola