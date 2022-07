L’indiscrezione: Catanzaro, oggi visite di Brighenti. Vicino uno scambio con il Monopoli

Il Catanzaro si prepara ad accogliere Nicolò Brighenti, un colpo importante per la Serie C. Le visite sono state programmate per il pomeriggio, poi ci sarà l’annuncio. Ma il Catanzaro non si ferma qui, ha uno scambio molto bene avviato: a Monopoli l’attaccante Federico Vazquez per favorire lo sbarco in giallorosso dell’esterno sinistro Abdoni Guiebre (più un conguaglio per il club pugliese). La priorità è quella di riportare in Calabria Vandeputte, il Vicenza ha rifiutato la prima proposta ma c’è fiducia.

Foto: instagram Nicolò Brighenti