L’indiscrezione: Catanzaro, confermati i problemi con Aquilani. Gli scenari

All’ora di pranzo vi abbiamo raccontato come gli accordi tra Alberto Aquilani e il Catanzaro, siano sempre più complicati malgrado l’incontro di ieri. A questo punto è sempre più difficile che si arrivi a un’intesa. E quindi si procede con la lista che abbiamo già evidenziato nel pomeriggio: Paolo Bianco e Marco Zaffaroni in quest’ordine. Tra l’altro con Bianco, che il Polito conosce molto bene, c’erano stati contatti fino a pochi giorni fa. A conferma che il Catanzaro si stava tenendo pronto in caso di mancato accordo con Aquilani.

