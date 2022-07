L’indiscrezione: Catania, idea Panarelli per la panchina. E Morello come ds

Il nuovo Catania sta per scegliere il nuovo direttore sportivo. In pole c’è Davide Morello, ex Messina. Tutto questo dopo i contatti dei giorni scorsi con Zamuner. E per la panchina avanza l’idea che porta a Luigi Panarelli.

Foto: logo Catania