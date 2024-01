Dopo l’arrivo di Cicerelli, il Catania chiude un’altra operazione. È fatta per il ritorno di Nana Welbeck, 29 anni, in uscita da Catanzaro. Il centrocampista ghanese aveva lasciato Catania qualche anno fa proprio per trasferirsi nel club calabrese. Adesso il ritorno in Sicilia, nelle prossime ore l’annuncio del Catania.