L’indiscrezione: caso Taranto, allertato Lucchesi. E Capuano…

Il disimpegno del presidente Giove dopo la vicenda stadio rende incandescente la situazione Taranto. Adesso si cercherà di salvare il salvabile, lo stesso Giove aveva parlato di un direttore generale e ci sono conferme sul nome di Fabrizio Lucchesi che avevamo anticipato addirittura ad aprile. Più che un dg Lucchesi sarebbe un “commissario”: prima di accettare bisogna capire bene la situazione debitoria del club, ma la strada è questa e lunedì ci sarà una riunione per sciogliere tutte le riserve. L’intenzione sarebbe quella di trattenere Eziolino Capuano che ieri con un lettera ha salutato i tifosi. Ricordiamo che per permettere a Capuano di trovare sistemazione in un altro club di C bisognerebbe esonerarlo, in caso di dimissioni non sarebbe la stessa cosa. Il Taranto proverà a trattenerlo, ma dipenderà dalle garanzie che l’allenatore avrà all’interno di una situazione delicatissima.

Foto: Logo nuovo