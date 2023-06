L’indiscrezione: Caserta, per ora no a Brescia e Vicenza. La verità sul Cosenza

Fabio Caserta è stato a lungo il primo nome per la panchina del Brescia, ma ha preferito prendere tempo. Ha avuto una richiesta del Vicenza (che ha cercato anche Tesser), ma in questo momento non considera la Serie C, vuole aspettare. In Serie B potrebbe avere un colloquio con il Cosenza dove hanno già sentito Liverani e sondato Aglietti (già sondato prima dell’arrivo di Viali) mentre non ci sono stati contatti con Castori e Lucarelli che nei giorni scorsi erano stati accostati al club calabrese. Caserta non è stato ancora contattato dal Cosenza, mentre con Liverani ci sono stati dialoghi approfonditi con richieste tecniche e garanzie sul progetto.

Foto: Twitter Benevento