L’indiscrezione: Caputo atteso già domani a Empoli. E Lammers va alla Samp

Ciccio Caputo torna a Empoli, ulteriore conferma di quanto era chiaro e abbiamo raccontato diverse settimane fa. Sono pronti i nulla-osta per far arrivare Caputo a Empoli già nella giornata di domani: contratto fino a giugno con obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte del club toscano e contratto fino al 2025. Alla Samp andrà Lammers dopo varie valutazioni fatte su Pjaca e altre contropartite. Per l’Empoli il ritorno di Caputo era un passaggio importante, con il gradimento del diretto interessato, per irrobustire il reparto offensivo con uno specialista che conosce bene l’ambiente e che ha fatto molto bene in passato.

foto: profilo Twitter ufficiale UC Sampdoria