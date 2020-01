L’indiscrezione: Caprari, il Sassuolo mantiene la pole. La Samp sonda Pjaca. E Zaza…

La cessione di Duncan alla Fiorentina porterà il Sassuolo a fare una nuova operazione sul mercato con riflettori puntati sul reparto offensivo. Continua a sondare Caprari, in uscita dalla Samp, dopo i tentativi delle ultime ore del Parma. Proprio la Samp ha fatto un sondaggio con la Juve per Pjaca, soluzione possibile dopo la frenata con il Cagliari. La Samp spera sempre che Younes sciolga le riserve e accetti il trasferimento. Capitolo Zaza: sono andati avanti i contatti con il Villarreal, con la speranza che il club spagnolo dia il via libera per l’obbligo di riscatto, ma ci sono piste italiane che, almeno per il momento, l’ex Valencia non ha preso in considerazione.

Foto: Sampdoria Twitter