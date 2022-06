L’indiscrezione: Cambiaso, perché la Juve ha chiesto il rinvio. E perché l’Inter resta in pole

Andrea Cambiaso è un obiettivo concreto dell’Inter, dopo l’incontro dei giorni scorsi e dopo quanti anticipato diverse settimane fa. L’Inter sarebbe anche disposta ad aspettarlo a parametro zero, a un anno dalla scadenza, ma ovviamente non vuole fare torti al Genoa. E in qualche modo si troverà una soluzione, dopo che verrano sbrigate le altre pratiche sia in entrata che in uscita. La Juve, ricordiamolo, aveva fissato un incontro per ieri. Incontro rinviato alla prossima settimana perché oggi il club bianconero ha diverse così urgenti da seguire, da Pogba (promesso sposo) alle varie situazioni sugli esterni offensivi.

Foto: Twitter Genoa