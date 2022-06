L’indiscrezione: Cambiaso-Juve, operazione completata. Sulle visite…

Andrea Cambiaso alla Juve: operazione completata. Vi avevamo raccontato che erano state programmate le visite per domani, con conferma che sarebbe dovuta arrivare in serata. Poco fa la comunicazione che le visite slittano, quasi sicuramente, a venerdì, semplicemente perché Dragusin (ora in vacanza) deve firmare il contratto che lo lega al Genoa. Soltanto un minimo di pazienza in più, ci sono gli accordi.

Foto: twitter Genoa