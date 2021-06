L’indiscrezione: Calhanoglu, ecco l’offerta Inter. Base superiore ai 4 milioni più bonus

Un contropiede o una sorpresa? Beh, possiamo dire che era nell’aria da almeno un paio di giorni. Hakan Calhanoglu e l’Inter, i contatti con l’agente, la necessità di trovare una soluzione dopo il drammatico episodio che ha coinvolto Eriksen e che ha avuto un lieto fine. Ma dal punto di vista della ripresa agonistica, almeno in Italia, ci sono seri dubbi. E quindi ecco l’aggancio con Gordon Stipic che risale a un paio di giorni fa almeno: una proposta che l’Inter ha valutato, sciogliendo le riserve con l’avallo di Simone Inzaghi. L’Inter ha pronta una proposta superiore ai 4 milioni, vicina ai 4,5 milioni a stagione più bonus di circa 1 milione. La più alta offerta dal calcio che conta, se escludiamo qualche recente proposta esotica che è stata subito scartata. I dialoghi con il Milan si sono interrotti da un po’, l’Inter si è inserita e ora può andare fino in fondo in direzione Calhanoglu.

Foto: sito Milan