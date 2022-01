Felipe Caicedo all’Inter: contatti no stop per tutta la giornata. Operazione imbastita già diversi giorni fa e che entra nel vialone decisivo. Caicedo freme e non vede l’ora di raggiungere Simone Inzaghi, il Genoa è sul punto di liberarlo. L’Inter aveva dettato alcune condizioni che non comportassero esborsi e ora lavora per chiudere entro la giornata di domani.

Foto: Twitter Genoa