L’indiscrezione: Cagliari, nuovi contatti con Andreazzoli. E Inzaghi…

Il Cagliari deve scegliere il nuovo allenatore per ripartire velocemente dalla Serie B. Oltre una settimana fa, era il 26 maggio, vi avevamo anticipato il forte interesse per Aurelio Andreazzoli, già in passato vicino al club. Con Andreazzoli il Cagliari aveva avuto contatti prima del suo addio all’Empoli, ce ne sono stati altri nelle ultimissime ore. Il tecnico non si aspettava un addio così, ora è pronto a ripartire (ci sono stati contatti anche con Cremonese, che poi ha chiuso con Alvini prima scelta, e Spezia), il direttore sportivo Capozucca lo stima parecchio e c’era già stato un incontro.

In precedenza c’era stato un summit anche con Pippo Inzaghi, liberato dal Brescia e che Cellino ha consigliato a Giulini. Quello di Andreazzoli è un profilo che piace molto al Cagliari, ma per ora non escludiamo Inzaghi dalla lista rossoblù, anche se poco fa il presidente Pulcinelli ha annunciato che Pippo è la prima scelta dell’Ascoli.

Lo stesso club marchigiano ieri sera aveva sondato Castori, ma il Perugia si era mosso prima sull’ex Salernitana, alla ricerca del sostituto di Alvini, ormai libero di andare a Cremona. Ancora un po’ di pazienza e tutti i tasselli andranno a dama.

Foto: Sito Empoli