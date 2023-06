L’indiscrezione: Brozovic, riflessioni profonde. L’Al Nassr spinge, ma occhio sempre al Barcellona

Marcelo Brozovic prenderà una decisione molto presto. Il suo futuro è lontano dall’Inter, ormai è una scelta fatta e sarebbe sorprendente se si facesse un passo indietro. L’Al Nassr è un club che ha mosso passi importanti, mettendola sul piano di un ingaggio se vogliamo anche irrinunciabile da oltre 15 milioni a stagione. Ma come abbiamo raccontato e anticipato nei giorni scorsi, con gli approfondimenti di Gianluigi Longari, il Barcellona non molla di un centimetro e la mette sul piano del progetto tecnico che potrebbe allettare non poco con Brozovic. Quindi, occhio, diamo a Brozovic il giusto tempo per decidere.

Foto: Inter Instagram