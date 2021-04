L’indiscrezione: Brocchi-Monza, un pareggio che sa di sconfitta. Gli scenari

Crisi Monza ormai senza fine. Un’altra delusione a Chiavari, questa forse ancora più brutta rispetto al tonfo contro il Venezia prima della sosta. A prescindere dalle numerose assenze, ulteriore conferma dell’involuzione in corso. Il pareggio rimediato in extremis sa di sconfitta, la conseguente vittoria del Lecce porta i brianzoli a quattro punti dal secondo posto e quindi dalla promozione diretta.

Cristian Brocchi si era salvato fin qui anche per la lontananza di Adriano Galliani alle prese con problemi di salute fortunatamente risolti. Ora bisogna vedere se a Brocchi daranno la possibilità di giocare la gara di Pasquetta contro il Pescara: i tempi sono ristretti, certo, ma la delusione è enorme. Ricordiamo che il Monza, in caso di svolta e come vi abbiamo più volte raccontato, aveva pensato soprattutto ad Aurelio Andreazzoli ma anche a Roberto Donadoni, quest’ultimo scenario soprattutto per prospettiva.

Foto: Twitter Monza