Un centrocampista svincolato per il Brindisi. È fatta per Carlo Martorelli, centrocampista svincolato classe 1999 ex Lecco, Paganese, Montevarchi, Carpi e Ravenna, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Operazione in dirittura, nelle prossime ore Martorelli sarà a Brindisi.

Foto: Brindisi Logo