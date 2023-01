L’indiscrezione: Brighton, trattativa per Matvienko. La richiesta dello Shakhtar

Il Brighton vuole regalare un difensore a Roberto De Zerbi. La scelta è stata fatta: si tratta di Mykola Matvienko, classe 1996, in forza allo Shakhtar e con un contratto in scadenza nel 2025. Un profilo che evidentemente De Zerbi conosce bene per averlo allenato e apprezzato. Un profilo che in passato era stato seguito da club italiani, in modo particolare dal Napoli. La trattativa è in corso, la richiesta è di 25 milioni di base fissa più 5 per arrivare a 30, il Brighton lavora per sbloccare.

Foto: Twitter ufficiale Shakhtar