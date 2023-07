L’indiscrezione: Brighton, Igor più di Colwill. Arthur e Holm no

Il Brighton cerca un difensore centrale. Lo aveva individuato in Levi Colwill, classe 2003, di proprietà del Chelsea. Ma nelle ultime ore ha incassato il sì di Igor che era stato cercato anche da West Ham e Fulham. Ora mancano gli ultimi dettagli tra Brighton e Fiorentina, operazione da 13-15 milioni, il Brighton vorrebbe avere Igor prima della partenza per gli Stati Uniti fissata per martedì. Il Brighton non è su Arthur e neanche su Holm.

Foto: logo Brighton