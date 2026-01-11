L’indiscrezione: Brentford-Cancellieri, confermato! Offerta e tempistica

11/01/2026 | 20:39:45

Venerdì scorso vi avevamo svelato che il Brentford si sarebbe mosso per Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 della Lazio con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Avevamo aggiunto che il Brentford, dopo averlo fatto seguire durante Lazio-Fiorentina avrebbe mandato un osservatore a Verona per la partita terminata poco fa. Anche in questo caso sono arrivate conferme di ogni tipo, possiamo aggiungere che entro mercoledì il Brentford ha intenzione di mandare alla Lazio una proposta di 15-16 milioni comprensiva di bonus.

Foto: Instagram Cancellieri