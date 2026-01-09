Esclusiva: Cancellieri piace al Brentford. E domenica…

09/01/2026

Non ci sono incedibili in casa Lazio, soprattutto sugli esterni offensivi (Zaccagni a parte). Vi abbiamo già parlato della possibilità che Isaksen possa partire in caso di offerta convincente da almeno 20 milioni, il club è deluso dal suo rendimento. Ma occhio a Matteo Cancellieri che piace molto al Brentford, gli inglesi lo hanno studiato dal vivo durante Lazio-Fiorentina di mercoledì scorso e manderanno un emissario anche per Verona-Lazio di domenica alle 18. È possibile che venga presentata un’offerta, un’altra situazione che andrà seguita. Nella lista Lazio resta Daniel Maldini, in attesa di una decisione che – come spiegato nella serata di ieri – è stata rinviata.

