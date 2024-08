L’indiscrezione: Bozenik vuole il Verona, presto nuovi contatti

Il Verona vuole Robert Bozenik, l’attaccante slovacco classe 1999 che era stato seguito con grande interesse nei mesi scorsi, come avevamo svelato a gennaio. E nei prossimi giorni riprenderanno i dialoghi per Bozenik che ha un contratto in scadenza nel 2026 e che, particolare da non sottovalutare, vuole il Verona dove ritroverebbe i suoi connazionali Duda e Suslov. Rispetto alla proposta di diversi mesi fa potrebbero bastare tre milioni più bonus per arrivare alla soluzione. Il Verona ha altre opzioni per l’attacco, ma ha intenzione di insistere per Bozenik.

Foto: Instagram Bozenik