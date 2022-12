L’indiscrezione: Borini, l’ultima richiesta del Karagumruk

Fabio Borini è un obiettivo concreto del Verona, ma intanto si sta preparando per la partita di oggi che vedrà il Karagumruk impegnato contro l’Adama di Montella. L’Hellas ha proposto 150 mila euro subito, 150 mila a giugno, mettendo a disposizione, tra gli altri, il cartellino del difensore Cetin. Ma il Karagumruk per il momento chiede almeno 800 mila euro per liberare il vice capocannoniere del campionato turco. Il contratto, però, è in scadenza e quindi Borini cercherà di forzare, confidando nel fatto che il Verona possa migliorare la proposta. Intanto, tra poche ore sfiderà Montella…

Foto: Borini Instagram