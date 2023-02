L’indiscrezione: Borini, il Besiktas rilancia. Ma non c’è ancora il sì

Il mercato in Turchia chiude tra un paio di giorni dopo la proroga concessa a seguito dei dolorosi eventi che hanno condizionato la vita del Paese. Fabio Borini è in scadenza di contratto con il Karagumruk, ha una clausola di circa due milioni che il Besiktas pagherebbe non tutta ma sarebbe disponibile a investire poco più di un milione, al punto che è stato raggiunto un accordo tra i club. Ma manca il sì di Borini che ha detto no a un altro rilancio di Besiktas, un anno e mezzo con opzione da 1,7 milioni a stagione più ricchi bonus. Borini chiede di più, situazione da seguire fino alla fine, ma non c’è troppo tempo a disposizione.

Foto: Instagram Borini