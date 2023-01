L’indiscrezione: Bonazzoli e Djuric, ecco qual è la differenza

Ci sono tre attaccanti che attendono notizie. Togliamone uno, facciamo due perché – come spiegato ieri – il Karagumruk non intende privarsi di Borini, se non per un’offerta di almeno 800 mila euro e malgrado sia in scadenza di contratto. Un messaggio per il Verona che lo ha corteggiato e che si è dovuto fermare. Federico Bonazzoli, invece, può davvero andare alla Cremonese se saranno definitivamente accettate le condizioni di un prestito con obbligo di riscatto. La Salernitana, che intanto ha chiuso Nicolussi Caviglia per il centrocampo, non farà sconti. La differenza con Milan Djuric è che in quest’ultimo caso siamo fermi: confermato l’interesse della Salernitana per un ritorno in Campania, ma dobbiamo fare in modo che ci sia una trattativa con il Verona per entrare nel vivo. E per ora siamo in una fase di stand-by.

Foto: Instagram Salernitana