L’indiscrezione: Bonaventura-Fiorentina, nessun summit. E la distanza resta

Non sono previsti summit nelle prossime ore, e neanche domani, per parlare del rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura. Ci sono stati contatti che hanno portato alla seguente determinazione: esiste una distanza, esattamente come vi abbiamo già raccontato diversi giorni fa. E non è detto, anzi, che si arrivi a una soluzione. Al punto che Bonaventura potrebbe guardarsi intorno per valutare nuove proposte, sia dall’Italia che dall’estero. Vedremo se le cose cambieranno, ma di sicuro nelle prossime non sono in programma incontri.

Foto: Instagram Bonaventura