L’indiscrezione: Bologna, tra poco il contatto con Thiago Motta. E Ranieri aspetta

Due nomi per una panchina, quella del Bologna dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic. E se ci sono stati già contatti con Claudio Ranieri, proficui e con la disponibilità del diretto interessato, in serata ci sarà un confronto con Thiago Motta, da sempre nella lista rossoblù, profilo che piace anche per la possibilità di aprire un nuovo ciclo. Dopo il confronto con Thiago Motta, il Bologna prenderà la decisione definitiva. Non ci sono altri candidati per la panchina rossoblù.

Foto: sito Spezia